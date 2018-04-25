В Шяуляйском суде — дело о призывнике, который не подчинялся приказам командира

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В четверг в Шяуляйском районном суде началось рассмотрение дела о призывнике, который не подчинялся приказам командира в армии.

По мнению суда, 26-летний В.М. обвиняется в невыполнении приказа командира батальона о присяге, отказе от участия в базовых занятиях по военному курсу, несоблюдении требований повестки дня, неучастии в учениях и занятиях по самоподготовке и нахождении в постели без уважительных причин.

Он также обвиняется в умышленном отказе с 7 октября прошлого года носить форму вооруженных сил Литвы.

Согласно делу В. М. был назначен для прохождения постоянной обязательной начальной военной службы в Радвилишкисе с конца августа прошлого года. Присяга была назначена на начало сентября того же года, но В. М. отказался принести клятву Литовской Республике.

Мужчина полностью признает свою вину и просит суд освободить его от уголовной ответственности под залог.

На первом судебном заседании суд допросил В.М., он дал показания и прокурор вынес обвинительное заключение.

Обвиняемый сказал, что он не пошел в армию добровольно. Согласно бывшему призывнику, он уже на второй день заявил в батальоне, что больше не хочет служить. Обвиняемый утверждал, что он очень не хотел служить, поэтому сопротивлялся. Мужчина сказал, что не хотел служить потому что ему нужно было соревноваться с младшими, чувствуя себя немного слабее. По словам обвиняемого, до принятия присяги он уже решил сделать все, чтобы стать непригодным для служения в армии и дальнейшего отчисления из нее », — говорится в сообщении суда.

По мнению суда, обвиняемый просил освободить его от уголовной ответственности по поручительству, но не предоставил данных о поручителе.

На следующем заседании, назначенном на 8 июля, суд планирует допросить поручителя.

Информация ЛК по сообщению BNS