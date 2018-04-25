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TOP,Новости,Экономика

В правительство вносится проект бюджета на 2021 год с дефицитом власти в 5% ВВП

Nuotrauka lrv.lt

Доходная часть государственного бюджета Литвы на 2021 год, включая средства помощи Евросоюза (ЕС) и другой международной помощи, будет меньше, чем в бюджете на 2020 год, между тем расходная часть заметно возрастает.

Планирующийся дефицит бюджета в следующем году будет втрое больше, чем запланировано в этом году. 

Правительство в среду рассматривает проект бюджета на 2021 год, подготовленный Министерством финансов. В соответствии с ним, доходная часть бюджета по сравнению с утвержденным бюджетом нынешнего года уменьшится на  1,3% (145,369 млн евро) до 11,385 млрд евро, а расходная часть — увеличится на 21,2% (2,712 млрд евро) до 15,49 млрд евро. 

Дефицит госбюджета в следующем году должен составить 4,105 млрд евро — в 3,3 раза (на 2,857 млрд евро) больше, чем в этом году (утвержденный дефицит — 1,248 млрд евро).

Кабмин не стал вносить коррективы в бюджет 2020 года, поэтому из приводимых пока данных не видно, как бюджет 2021 года будет отличаться от реальных доходов и расходов государства в этом году, на которых сильно сказался коронавирусный кризис. 

Согласно опубликованному Минфином проекту бюджета Литвы, в следующем году в стране ожидается дефицит сектора власти в размере 5% от внутреннего валового продукта (ВВП). 

Министр финансов Вилюс Шапока на заседании правительства сказал, что такая разница между расходами и доходами — «это граница, которая позволяет держать под контролем рост долга, избегая роста неустойчивых расходов на обслуживание долга в будущем». 

Приведенные министром проекции показывают, что задолженность страны в следующем году должна составить 50,2% ВВП.

В соответствии с представленным министром планом, в 2022 году дефицит должен снизиться до 2,7% ВВП, а в 2023 году — до 1,6% ВВП.

В. Шапока сказал, что намеченный план на среднесрочную перспективу должен «обеспечить достаточно низкую цену финансирования долгов». 

«Думаю, что нынешний вариант оптимален, даже если сравнивать с другими странами. Это позволяет в течение среднесрочного периода вернуться к проведению в жизнь Маастрихтских критериев и в плане долга, и в плане инфляции, и в плане бюджетного дефицита», — сказал В. Шапока. 

Дефицит сектора власти в этом году – разница между расходами и доходами – может составить 8,8% ВВП. Дыра в бюджете образовалась по причине дополнительных расходов властей с целью сокращения ущерба от коронакризиса и по причине сокращения доходов из-за экономического спада. 

В этом году государство увеличивало расходы из-за коронавируса, но пересмотра самого бюджета не было. 

В. Шапока на заседании кабмина сказал, что бюджет следующего года будет похож на фактическую ситуацию этого года. 

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