В Польше из-за наплыва пациентов с COVID-19 могут развернуть полевые госпитали

Президент Высшего медицинского совета Польши Анджей Матыя заявил о необходимости открывать полевые госпитали из-за наплыва пациентов с COVID-19, сообщает польский телеканал TVN-24.

«Мы перемещаем свободные койки (для пациентов с коронавирусом) из одной палаты в другую, и это затрудняет доступ к лечению для всех остальных пациентов», — сказал Анджей Матыя. По его мнению, единственный способ создать новые места для больных — это открыть полевые военные госпитали.

Анджей Матыя также отметил, что тянуть с этим решением нельзя, потому что количество заболевших увеличивается с каждым днем.

Число пациентов, инфицированных коронавирусом, растет в больницах по всей стране. Минздрав Польши сообщил о 6 526 новых случаях заражения за минувшие сутки, что является рекордным показателям с начала пандемии. 116 человек за минувшие сутки скончались.

Ранее в Польше был введен ряд ограничений, в том числе обязательное ношение масок в общественных местах. Комментируя возможность дальнейшего ужесточения карантинных мер, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в условиях пандемии стране нужны ограничения, но в той степени, чтобы это не привело к закрытию экономики. «Закрытие экономики нанесет ущерб сотням тысяч рабочих мест, жизням людей и финансовым возможностям польского государства, и поэтому эти подходы должны быть сбалансированы», — подчеркнул Матеуш Моравецкий.