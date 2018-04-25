В случае назначения главой Минобороны А. Анушаускас усовершенствует свой английский

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Претендент в министры обороны Литвы, консерватор Арвидас Анушаускас сказал, что если будет избран министром, то усовершенствует свои знания английского языка.

«Я поставил перед собой цель, за сто дней поднять этот уровень. Придется дополнительно позаниматься, но это нормально, я полагаю», – сказал BNS в пятницу А. Анушаускас.

Он подчеркнул, что это не должно мешать работе министром, и добавил, что немного снизилось и его знание русского языка.