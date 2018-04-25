В случае назначения главой Минобороны А. Анушаускас усовершенствует свой английский

Претендент в министры обороны Литвы, консерватор Арвидас Анушаускас сказал, что если будет избран министром, то усовершенствует свои знания английского языка.
«Я поставил перед собой цель, за сто дней поднять этот уровень. Придется дополнительно позаниматься, но это нормально, я полагаю», – сказал BNS в пятницу А. Анушаускас.
Он подчеркнул, что это не должно мешать работе министром, и добавил, что немного снизилось и его знание русского языка.
«Каждый язык требует общения, наработки. Вчера довелось давать интервью, то могу сказать, думаю, что мои навыки русского языка снизились с уровня C до B2», – сказал А. Анаушаскас, оценивающий свое знание английского на уровне немного ниже B2.
Его основным иностранным языком был французский. А. Анушаускас также утверждает, что ему доводилось изучать латышский, польский и украинский языки.