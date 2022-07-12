В Сорренто запретили ходить по улицам в купальной одежде

РИА Новости пишет, что мэрия города Сорренто (Италия) запретила жителям и туристам появляться на улицах в купальных костюмах — плавках, шортах и купальниках.
Нарушителей будут штрафовать на сумму от 25 до 500 евро.
В мэрии отмечают, что неуместная одежда воспринимается как нарушение внешних приличий и благопристойности, в то время как «соблюдение и улучшение условий жизни в общественных местах является стратегической целью городской администрации».
Такие же правила действуют и в ряде других курортов Италии, среди них Рапалло в Лигурии, Тропеа в Калабрии и Маргерита-ди-Савойя в Апулии.tourister.ru