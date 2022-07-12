В Сорренто запретили ходить по улицам в купальной одежде

В мэрии отмечают, что неуместная одежда воспринимается как нарушение внешних приличий и благопристойности, в то время как «соблюдение и улучшение условий жизни в общественных местах является стратегической целью городской администрации».

Такие же правила действуют и в ряде других курортов Италии, среди них Рапалло в Лигурии, Тропеа в Калабрии и Маргерита-ди-Савойя в Апулии.