Шотландия приостанавливает прием украинских беженцев — СМИ

Власти Шотландии на три месяца закрывают программу приема украинских беженцев из-за нехватки подходящего жилья. Об этом сообщила газета The Guardian.
«Перемещенным лицам, которые уже находятся в Шотландии, и тем, кто прибудет в ближайшие месяцы, будет предоставлены убежище и поддержка настолько долго, насколько они в них будут нуждаться», — цитирует издание заявление правительства.
По данным медиа, в Шотландию прибыли семь тысяч граждан Украины, 4666 из них — по «суперспонсорской схеме», которую запустили 18 марта.
При этом указно, что заявки подали еще 18 тысяч человек.
Как сообщалось, украинцы продолжают массово возвращаться домой из-за рубежа — только за предыдущие сутки в Украину въехали более 36 тысяч людей.korrespondent.net