Шотландия приостанавливает прием украинских беженцев — СМИ

По данным медиа, в Шотландию прибыли семь тысяч граждан Украины, 4666 из них — по «суперспонсорской схеме», которую запустили 18 марта.

При этом указно, что заявки подали еще 18 тысяч человек.

Как сообщалось, украинцы продолжают массово возвращаться домой из-за рубежа — только за предыдущие сутки в Украину въехали более 36 тысяч людей.