В США COVID-больным медикам разрешили работать

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

Американским медикам, у которых выявили коронавирус, но при этом они имеют легкие симптомы, разрешили выполнять свои профессиональные обязанности. Об этом во вторник, 11 янаря, сообщает AP.

Отмечается, что на такой шаг власти пошли из-за нехватки персонала в больницах страны и значительное количество новых случаев заболевания, которые вызывает штамм Омикрон.

Еще в прошлые выходные органы здравоохранения штата Калифорния объявили, что работники больниц, у которых тесты положительные, но у них нет симптомов, могут продолжать работать.

Некоторые больницы в Род-Айленде и Аризоне также сообщили сотрудникам, что они могут оставаться на работе, несмотря на наличие симптомов болезни.

Штамм Омикрон стал причиной того, что количество новых случаев COVID-19 выросло в США в среднем до более чем 700 000 в день, что побило антирекорд, установленный год назад.

Многие больницы в стране сейчас не только переполнены больными, но и имеют достаточные ограничения в работе из-за большого количества больных COVID-19 работников.

Ранее сообщалось, что на аналогичный шаг пошли медицинские власти Франции. Там медицинским работникам, инфицированным COVID-19, но имеющим незначительные симптомы или не имеющим их вообще, разрешили выходить на работу и лечить пациентов.