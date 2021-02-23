В США допускают продолжение масочного режима и в 2022 году

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Необходимость носить защитные маски в общественных местах может остаться для американцев в 2022 году, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, сообщает CNN.

Он отметил, что положительно на эту ситуацию может повлиять существенное снижение заболеваемости COVID-19 и вакцинация от болезни абсолютного большинства жителей США. В этом случае «стянуть с себя маски» американцы смогут раньше, сказал Фаучи.