В США готовят пакет помощи населению еще на $1 триллион

В Конгрессе США представят очередной пакет антикризисных мер общей стоимостью 1 трлн долларов. Об этом сообщил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox News.

Ранее власти США в целом выделили более 2,9 трлн долларов на поддержку экономики и населения страны, пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19. «Мы готовы действовать быстро. Это все о детях и работе, это наш приоритет»,— сказал министр.

Пакетом мер предусмотрены прямые выплаты семьям в размере 1,2 тыс.долларов. По словам главы аппарата Белого дома Марка Медоуза, администрация президента США Дональда Трампа в целом поддержала разработанный республиканцами пакет помощи и предложила несколько корректировок.

Ранее свой пакет помощи предложили демократы. Пакет антикризисных мер в 3 трлн долларов был одобрен Палатой представителей США, но был отклонен в Сенате, где у республиканцев — большинство.

Напомним, недавно в США установили антирекорд по коронавирусу, когда выявили 77 тысяч новых случаев заражения.