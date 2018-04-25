  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В США мексиканских наркодилеров приравняют к террористам

Подробнее...
default image
Г.Науседа желает В.Зеленскому не идти на уступки на переговорах

Подробнее...
default image
Г.Науседа: необходимо преобразовать механизм формирования бюджета

Подробнее...
default image
Грузия впервые стала страной-председателем в Совете Европы

Подробнее...
default image
После вето Турции на планы обороны Г.Науседа надеется, что НАТО найдет решения

Подробнее...
default image
Германия поддерживает подход Литвы к безопасности ОАЭС

Подробнее...
default image
Польша вывезла из Британии 100 тонн своего золота

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс надеется, что Турция не заблокирует планы обороны Балтии

Подробнее...
default image
Украина и Эстония усилят совместное сотрудничество

Подробнее...
default image
Бизнес предлагает латать бюджетные дыры привлечением новых инвесторов

Подробнее...
default image
В ЕС решили, как распределить беженцев

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс выразил соболезнования Франции в связи с гибелью военных в Мали

Подробнее...
default image
Макрон встретится с генсеком НАТО

Подробнее...
default image
Аналитик Эльке Асен: Литве нужно расширять базу НДС

Подробнее...
default image
Премьер-министр Литвы С.Сквярнялис не будет работать в среду и четверг

Подробнее...
default image
В.Зеленский и Г.Науседа обсудят отношения Украины с ЕС и НАТО

Подробнее...
default image
На рождественской ярмарке Страсбурга усилят меры безопасности

Подробнее...
default image
Решение Верховного суда негативно повлияет на борьбу с коррупцией

Подробнее...
default image
Сегодня в Вильнюсе намечается акция протеста перевозчиков

Подробнее...
default image
В Британии выпустили золотую монету весом пять кило

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В США мексиканских наркодилеров приравняют к террористам

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA

Дональд Трамп объявил, что мексиканские наркокартели будут юридически приравниваться в США к террористическим организациям, что расширит полномочия американских правоохранительных органов в борьбе с наркодилерами.

Мексиканский министр иностранных дел заявил в ответ, что Мексика не допустит «нарушения государственного суверенитета» со стороны США.

Решение американского президента связано с нападением в Мексике на американских граждан, в результате которого погибли восемь человек — три женщины и пятеро детей.

Напомним, трагедия произошла 4 ноября. Восемь граждан США, жителей штата Юта, были убиты в ходе криминальной разборки между наркокартелями в мексиканском штате Сонора — недалеко от места поклонения Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

NEWSru.com

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600