В США мексиканских наркодилеров приравняют к террористам

Дональд Трамп объявил, что мексиканские наркокартели будут юридически приравниваться в США к террористическим организациям, что расширит полномочия американских правоохранительных органов в борьбе с наркодилерами.

Мексиканский министр иностранных дел заявил в ответ, что Мексика не допустит «нарушения государственного суверенитета» со стороны США.

Решение американского президента связано с нападением в Мексике на американских граждан, в результате которого погибли восемь человек — три женщины и пятеро детей.

Напомним, трагедия произошла 4 ноября. Восемь граждан США, жителей штата Юта, были убиты в ходе криминальной разборки между наркокартелями в мексиканском штате Сонора — недалеко от места поклонения Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.