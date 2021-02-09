В США начинается процесс импичмента Дональда Трампа

Процесс импичмента Дональда Трампа начнется сегодня в США. В американской истории еще не случалось, чтобы подобная процедура затевалась в отношении президента дважды или касалась президента, уже сложившего полномочия, сообщает Euronews.

Около года назад, во время первого процесса по импичменту, Дональд Трамп обвинялся в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса, но был оправдан по обеим статьям. В этот раз ему ставят в вину подстрекательство к насилию, которое вылилось в захват Капитолия 6 января и привело к гибели пяти человек.