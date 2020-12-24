В столице Эстонии вводят локдаун

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Правительство Эстонии из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции вводит с 28 декабря до 17 января в Таллине и уезде Харьюмаа жесткие ограничения, которые до сих пор действовали только в Ида-Вирумаа, сообщает ERR.

Как заявил премьер-министр Юри Ратас, принятию такого решения предшествовало совещание в Кабинете министров, которое продолжалось 16 часов. «С учетом ускорившегося распространения коронавируса в Таллине и Харьюмаа, растущей заполняемости местных больниц и распространения вируса среди персонала больниц, мы должны принять трудные решения, чтобы защитить от перегрузки нашу систему здравоохранения и обеспечить доступность медицинской помощи. Опираясь на мнения научного совета и Департамента здоровья, правительство решило ввести в Харьюмаа и Таллине более жесткие ограничения», — сказал Юри Ратас.

В период действия локдауна запрещается оказание увеселительных услуг во всех заведениях, в том числе в казино, боулингах и бильярдных. Гостиницы смогут предлагать только услугу проживания. Предприятиям общественного питания разрешено продавать еду только на вынос и с доставкой на дом.

Закрываются все спортивные объекты, включая спортивные клубы, сауны, спа, бассейны и водные центры. Однако ограничения не будут распространяться на занятия профессиональным спортом и людей с особыми потребностями.

Запрещаются публичные собрания и мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и киносеансы в закрытых помещениях. Закрываются музеи и выставки. В мероприятиях и собраниях под открытым небом могут принимать участие не более 10 человек.

Детские сады остаются открытыми, но в них необходимо соблюдать дополнительные инструкции по предотвращению распространения вируса, составленные Департаментом здоровья и органами власти местных самоуправлений.

Аналогичные ограничения в Ида-Вирумаа, срок действия которых истекает в ночь на 4 января, было решено продлить до 17 января.

Кроме того, с 24 декабря требование половинной заполняемости помещений распространяется и на религиозные службы по всей Эстонии.

Сохраняется требование носить защитные маски в закрытых помещениях, обеспечивать выполнение требований по дезинфекции и прочих мер, принимаемых для предотвращения распространения вируса.