В столице Литвы избиратели выстроились в очереди с началом голосования

«Призываем избирателей воспользоваться возможностью и проголосовать досрочно», – отметила глава ГИК.

Площадь Лукишкес — один из пяти пунктов досрочного голосования, учрежденный в столице.

Один пункт в столице и по одному в нескольких других городах также предназначены для находящихся в изоляции избирателей, которые могут прибыть на голосование на автомобиле.

Глава ГИК отметила, что в других городах, с семи часов утра не было такой активности избирателей.

Голосовать досрочно можно до восьми часов вчера, с понедельника по четверг.

Второй тур выборов состоится 25 октября.

В нем будут соревноваться кандидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места. Кандидаты, победившие еще в первом туре, набрали более половины голосов избирателей.

Досрочное голосование во втором туре началось в понедельник и продлится до 20 часов четверга.

В многомандатном округе партии делят 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах.

В многомандатном округе в первом туре победил оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы) с 24,8% голосов избирателей, вторым остался правящий Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграрии») с 17,5% голосов.

Партия труда получила 9,47% голосов, а Литовская социал-демократическая партия – 9,26%, Партия свободы – 9,02%, Либеральное движение – 6,79%.