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В столице Литвы избиратели выстроились в очереди с началом голосования

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В дождливое утро понедельника, с которого началось досрочное голосование во втором туре парламентских выборов в Литве, в Вильнюсе, на площади Лукишкес выстроилась очередь из нескольких десятков избирателей. 

«Лукишский участок и в первом туре был одним из наиболее популярных мест для голосования, наверно, потому, что местонахождение удобное», – сказала BNS председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Лаура Матъёшайтите.  

Она отметила, что досрочное голосование во втором туре началось слаженно, пока нет информации о нарушениях. 

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«Призываем избирателей воспользоваться возможностью и проголосовать досрочно», – отметила глава ГИК.

Площадь Лукишкес — один из пяти пунктов досрочного голосования, учрежденный в столице. 

Один пункт в столице и по одному в нескольких других городах также предназначены для находящихся в изоляции избирателей, которые могут прибыть на голосование на автомобиле. 

Глава ГИК отметила, что в других городах, с семи часов утра не было такой активности избирателей. 

Голосовать досрочно можно до восьми часов вчера, с понедельника по четверг. 

Второй тур выборов состоится 25 октября. 

В нем будут соревноваться кандидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места. Кандидаты, победившие еще в первом туре, набрали более половины голосов избирателей. 

Досрочное голосование во втором туре началось в понедельник и продлится до 20 часов четверга. 

В многомандатном округе партии делят 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах. 

В многомандатном округе в первом туре победил оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы) с 24,8% голосов избирателей, вторым остался правящий Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграрии») с 17,5% голосов.

Партия труда получила 9,47% голосов, а Литовская социал-демократическая партия – 9,26%, Партия свободы – 9,02%, Либеральное движение – 6,79%.

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