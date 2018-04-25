В столице Польши создают Музей Варшавского гетто

By Unknown — «Warszawskie getto» Warszawa 1988United States Holocaust Memorial Museum, Photograph #37295Photograph description based on discussion at Kolejka Marecka Forum (Post # 7), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2234856

Музей Варшавского гетто, основанный в 2018 году, будет располагаться в здании, где находилась детская больница им. Берсонов и Бауманов, сообщает Польское радио.

Музей Варшавского гетто, основанный в 2018 году, будет располагаться в здании на улице Сенна, 60 в Варшаве, где находилась детская больница им. Берсонов и Бауманов. О том, когда начнутся строительные работы, рассказывает директор музея Альберт Станковский: «1 марта будет объявлен тендер на проектирование постоянной экспозиции и архитектурный проект, а также на перестройку здания больницы».

Гетто — еврейский квартал — в Варшаве было создано во время нацистской оккупации 2 октября 1940 года по приказу губернатора Варшавского округа Людвига Фишера. Это было самое большое гетто в Генеральном губернаторстве, созданном на части оккупированой Германией территории Польши, и во всей оккупированной Европе. В апреле 1941 года в стенах «еврейского квартала» проживало около 450 000 человек. Гетто прекратило свое существование после подавления восстания его жителей и взрыва Большой синагоги на улице Тломацке.