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Й.Столтенберг прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

НАТО ищет решения ближневосточного конфликта, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«В настоящий момент мы рассматриваем разные варианты, нам нужно правильное решение о задействовании сил НАТО и ее союзников, нам нужно обсудить это со странами региона», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что «лучший способ борьбы с терроризмом — это дать местным силам самим бороться с терроризмом», а не «подключать войска НАТО к военным операциям».

Генсек напомнил, что на этой неделе он обсудил с главой иракского правительства Адилем Абдулом Махди проблемы помощи НАТО в борьбе с терроризмом в Ираке.

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Ранее Столтенберг обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом США Дональдом Трампом, который призвал НАТО к более активным действиям в регионе.

korrespondent.net

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