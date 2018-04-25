Й.Столтенберг прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

НАТО ищет решения ближневосточного конфликта, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«В настоящий момент мы рассматриваем разные варианты, нам нужно правильное решение о задействовании сил НАТО и ее союзников, нам нужно обсудить это со странами региона», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что «лучший способ борьбы с терроризмом — это дать местным силам самим бороться с терроризмом», а не «подключать войска НАТО к военным операциям».

Генсек напомнил, что на этой неделе он обсудил с главой иракского правительства Адилем Абдулом Махди проблемы помощи НАТО в борьбе с терроризмом в Ираке.