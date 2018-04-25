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В. Зеленский: Приоритет Украины — выяснить причины крушения самолета в Иране

  • Фото /Пресс-служба президента

В результате авиакатастрофы под Тегераном погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев. 9 января в Украине было объявлено днем траура.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом его страны является выяснение причин крушения 8 января украинского самолета в Иране. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев. 9 января в Украине было объявлено днем траура.

Владимир Зеленский ожидает, что украинские специалисты, которые уже находятся в Иране, будут принимать участие в работе комиссии, занимающейся расшифровкой записей черного ящика.

«Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана касательно усиления сотрудничества с украинской стороной, чтобы установить истину. Призываю международное сообщество, в частности, Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Boeing 737», — заявил глава украинского государства.

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При этом президент заявил, что в Украине будут проведены внеплановые проверки безопасности полетов «Международных авиалиний Украины» (МАУ) и других украинских авиаперевозчиков. Он добавил, что украинские самолеты не могут летать в воздушном пространстве Ирана и Ирака до тех пор, пока не будут установлены причины катастрофы.

Владимир Зеленский обратился к соотечественникам с просьбой не посещать этот регион и дождаться предварительных выводов следственной комиссии.

«Я прошу всех, особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий», — добавил президент Украины в своем обращении к согражданам.

Согласно предварительному отчету иранской Организации гражданской авиации, украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, воспламенился до того, как рухнул на землю. Как передает информационное агентство Reuters, в отчете приведены цитаты свидетелей происшествия, находящихся как на земле, так и в одном из самолетов, летящих рядом. По этим сообщениям, самолет МАУ горел еще в воздухе. Кроме того, по словам иранской стороны, Boeing возвращался в аэропорт Тегерана после обнаружения «проблемы».

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