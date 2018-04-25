В. Зеленский: Приоритет Украины — выяснить причины крушения самолета в Иране

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В результате авиакатастрофы под Тегераном погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев. 9 января в Украине было объявлено днем траура.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом его страны является выяснение причин крушения 8 января украинского самолета в Иране. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев. 9 января в Украине было объявлено днем траура.

Владимир Зеленский ожидает, что украинские специалисты, которые уже находятся в Иране, будут принимать участие в работе комиссии, занимающейся расшифровкой записей черного ящика.

«Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана касательно усиления сотрудничества с украинской стороной, чтобы установить истину. Призываю международное сообщество, в частности, Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Boeing 737», — заявил глава украинского государства.