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Д.Матулёниса предлагается назначить послом в НАТО

  • Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Вице-канцлера правительства Литвы Дейвидаса Матулёниса предлагается назначить постоянным представителем Литвы в НАТО, показывают подготовленные МИД проекты правовых актов.

Если правительство и президент утвердят его кандидатуру, он должен будет приступить к исполнению обязанностей посла 20 апреля.

Кандидатуру Д. Матулёниса в конце декабря утвердил парламентский Комитет по иностранным делам (КИД).

Д. Матулёнис начал дипломатическую карьеру в 1991 году, в МИД. Он работал послом в Дании, Германии. В 2009–2012 годах был канцлером правительства, в 2017 году стал советником премьера Саулюса Сквернялиса по международным вопросам, а с февраля 2018 года занимает пост вице-канцлера.

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После утверждения парламентского комитета кандидатуры представляются правительству, а окончательное решение принимает президент.

Сейчас послом Литвы в НАТО является Витаутас Лешкявичюс.

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