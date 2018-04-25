Д.Матулёниса предлагается назначить послом в НАТО

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Вице-канцлера правительства Литвы Дейвидаса Матулёниса предлагается назначить постоянным представителем Литвы в НАТО, показывают подготовленные МИД проекты правовых актов.

Если правительство и президент утвердят его кандидатуру, он должен будет приступить к исполнению обязанностей посла 20 апреля.

Кандидатуру Д. Матулёниса в конце декабря утвердил парламентский Комитет по иностранным делам (КИД).

Д. Матулёнис начал дипломатическую карьеру в 1991 году, в МИД. Он работал послом в Дании, Германии. В 2009–2012 годах был канцлером правительства, в 2017 году стал советником премьера Саулюса Сквернялиса по международным вопросам, а с февраля 2018 года занимает пост вице-канцлера.