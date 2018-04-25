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В странах Балтии пандемия обуздана, беспокоят соседние страны

Фото pixabay.com

В Балтийских странах пандемия COVID-19 уже некоторое время находится в «приглушенной» фазе, а число новых случаев болезни не является статистически значимым.

Больше всего сейчас беспокоит ситуация в некоторых соседних странах, где число новых случаев уменьшается медленно, а пандемия еще полностью не обуздана, говорят ученые Литовского университета наук о здоровье (ЛУНЗ) и Литовского института энергетики (ЛИЭ). 

«В Польше пока идет интенсивная борьба с коронавирусом — каждый день в этой стране фиксируется до 500 новых случаев заболевания. Беспокойство по-прежнему вызывает ситуация в Беларуси, где число новых случаев болезни снижается медленно. Похожая ситуация и в России, где вспышка заболевания тоже не взята под контроль», — говорится в распространенном в среду сообщении. 

По мнению ученых, беспокоит и ситуация в Калининградской области — в отличие от остальной территории России, раньше ситуация здесь была сходной с ситуацией в Литве, а в последнее время заболеваемость растет, и она превышает заболеваемость в Литве почти втрое. Скорее всего, это обусловлено потоком людей и трансопрта между Калининградской областью и остальной частью России. 

«Ситуацию в России и Беларуси по-прежнему сложно оценивать, потому что из-за иной методики регистрации статистические показатели в этих странах искусственно занижены», — говорится в сообщении. 

Как считают ученые, общая ситуация показывает, что потоки людей по-прежнему остаются под контролем, в особенности из тех стран, где высоки показатели заболеваемости коронавирусом. 

Ученые ЛУНЗ и ЛИЭ выделяют ситуацию в Литве, а особенно в Латвии — во всем регионе в этих странах уровень заболеваемости и смертности самая низкая. 

«Имеющиеся данные показывают, что ситуация в странах Балтии лучше не потому, что жители этих стран исключительно более устойчивы к вирусу генетически, так как в Беларуси, жители которой генетически близки жителям Литвы, заболеваемость очень высока», — утверждают ученые. 

По их мнению, если бы в Литве ситуация развивалась по сценарию Беларуси, то в стране было бы в восемь раз больше заболевших, а если бы ситуация развивалась по сценарию Швеции — то примерно в семь раз больше больных. 

«Также данные последних дней показывают, что сценарий не Швеции, а Беларуси по заболеваемости во всем регионе самый худший. Общее число умерших показывает значительные различия. Если исходить из шведского сценария, то сегодня в Литве было бы в 18 раз больше смертей. Ситуацию сложно сравнивать с данными России и Беларуси, потому что здесь отличается методика регистрации смертей», — говорится в сообщении. 

Ученые отмечают, что реальную ситуцию можно будет установить позже, сравнивая общее число смертей в странах за один и тот же период. 

По последним данным, в Литве подтверждено 1733 случая коронавируса, от COVID-19 умерло 74 человека.

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