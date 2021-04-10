В странах Балтии самый дешевый интернет в Литве

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Британская компания Cable сравнила цены на услуги широкополосного интернета в более чем 200 странах, согласно результатам исследования, среди Балтийских стран самый дешевый интернет в Литве, а самый дорогой – в Эстонии, сообщило литовское деловое издание Verslo žinios.

В ежегодном рейтинге интернет-услуг Cable Литва находится на 19-ом месте, Латвия – на 27-ом, а Эстония – 55-ом. В прошлом году Эстония опустилась лишь на две позиции, а а Литва скатилась на 19-ое место с восьмого.

В Литве средняя цена доступа к широкополосному интернету, по данным исследования, за год выросла на 2,2 доллара США (1,8 евро), или на 19,8% – в 2019 году она составляла 11,1 доллара (9,2 евро), а в прошлом году – немногим более 13,3 долларов США (11 евро по курсу того периода).

Самый дешевый пакет связи в Литве в прошлом году можно было приобрести приблизительно за 3 евро в месяц, а самый дорогой (оптоволоконный интернет скоростью 1 Гб/с) стоил 24 евро.