В связи с двумя случаями бразильского штамма будут тестировать жителей Бездониса

В связи с тем, что в Литве зафиксированы два случая бразильского штамма коронавируса (P.1) будут тестироваться жители находящегося в Вильнюсском районе городка Бездонис.
Как сообщило Министерство здравоохранения, один из случаев мутации P.1 может быть связан с Бездонисом, поэтому жителей городка проверят на COVID-19.
Новейшие случаи бразильской мутации зарегистрированы в Вильнюсе. У обоих граждан диагноз COVID-19 был подтверждён в апреле.
В ходе эпидемиологических исследований было выяснено, что они заразились после контакта с другими людьми, у которых ранее был выявлен COVID-19. По имеющимся данным, люди между собой не связаны.
В целом в Литве зафиксированы четыре случая бразильской мутации COVID-19.