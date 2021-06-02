В связи с двумя случаями бразильского штамма будут тестировать жителей Бездониса

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

В связи с тем, что в Литве зафиксированы два случая бразильского штамма коронавируса (P.1) будут тестироваться жители находящегося в Вильнюсском районе городка Бездонис.

Как сообщило Министерство здравоохранения, один из случаев мутации P.1 может быть связан с Бездонисом, поэтому жителей городка проверят на COVID-19.