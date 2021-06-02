Еврокомиссия с 1 июля ослабит ограничения на путешествия внутри ЕС

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Еврокомиссия решила с 1 июля для граждан, живущих в ЕС и полностью прошедших вакцинацию против COVID-19, отменить все карантинные обязательства, сообщает The Guardian.

С 1 июня на территории Евросоюза гражданам, получившим противокоронавирусную прививку, будут выдавать цифровые паспорта COVID, которые позволят путешествовать по странам сообщества. Дети в возрасте до 6 лет, путешествующие с привитыми родителями, не будут проходить тест.