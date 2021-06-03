С. Тихановская будет добиваться, чтобы Д. Байден представил В. Путину план оппозиции

«Мы хотим, чтобы президент Д. Байден обсудил нашу позицию, наши предложения относительно решений по кризису, краеугольный камен этого сценария — свободные и честные выборы. Мы подчеркиваем, что это не связано с геополитическими вопросами, мы подчеркиваем, что перед новыми выборами все политзаключенные должны быть освобождены и насилие должно прекратиться», — сказал Ф. Вечёрко.

Сама С. Тихановская сказала, что ощущает как никогда твердую поддержку со стороны США.

«Мы чувствуем их желание нам помочь, они как одна из самых демократических стран понимают нашу боль, ради чего мы боремся. На самом деле мы некогда не испытывали такую сильную поддержку США раньше. Будем говорить о Беларуси, о пытках, о людях в тюрьмах, о том, что сейчас 9 млн. белорусов – на угнанном самолете, вот так мы сейчас себя ощущаем», — сказала С. Тихановская.

Она также сообщила, что в последние дни общалась с руководителями Нидерландов, Эстонии, Австрии, сенаторами США в Вильнюсе, представителями президентского ведомства, служб безопасности Польши, а в ближайшее время обсудит ситуации Беларуси в Варшаве, Праге, Берлине. В июне она также намерена принять участие в Совете министров иностранных дел Евросоюза (ЕС) в Люксембурге и в слушаниях комитета по иностранным делам Сената США.

С. Тихановская сказала, что будет добиваться признания правления Александра Лукашенко «преступным режимом», также обещала продолжать сотрудничество с международными юристами, которые помогают в подготовке документов для начала международного расследования преступлений режима.

Она сказала, что ее офис также приветствует начало международного расследования захвата самолета Ryanair.

С. Тихановская подчеркнула, что несмотря на усиление репрессий, протесты в Беларуси будут продолжаться, а помогать их координировать будут «умные» решения аналитического центра ByPol.