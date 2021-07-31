В связи с миграционным кризисом Литву посетит еврокомиссар Илва Йоханссон

В свете борьбы Литвы с потоком нелегальных мигрантов на следующей неделе страну посетит еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Мы договорились о том, что на следующей неделе планируется ее визит в Литву. Это понимание европейских ведомств в тех двухсторонних отношениях, которое у нас есть с определенными странами происхождения мигрантов, нам очень важно, чтобы ускорить процессы. Мы понимаем, что должно быть согласие и стран происхождения, чтобы эти люди вернулись», – сказала А. Билотайте.

Министр сказала, что услышала в беседе с Й. Йоханссон, что «серьезность ситуации осознается», и ощущается поддержка ЕС. По словам А. Билотайте, Литва вскоре получит и 12 млн финансовой помощи блока для контроля над миграционным кризисом.

В этом году в Литву уже пытались попасть более 3 тыс. незаконных мигрантов, из-за их наплыва Литва объявила экстремальную ситуацию.

Литовские должностные лица придерживаются позиции о том, что выросшие потоки миграции являются акцией, организованной минским режимом против Литвы.

Илва Йоханссон ранее обвиняла Минск в том, что Белоруссия более не сдерживает миграционный поток в ЕС, а напротив, способствует ему. По ее оценкам, мигранты прибывают в Минск на коммерческих авиарейсах из Ирака и Турции, затем переходят границу пешком. Йоханссон заявила, что ЕС «продолжает изучать действия перевозчиков людей», в частности «ведет интенсивный обмен информацией с Ираком».