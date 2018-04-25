В связи с парафином на литовском взморье вручена нота России

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В понедельник литовские дипломаты вручили ноту России в связи с обнаруженным в конце января на Куршской косе парафином.

Вместе с этим документом Москве передан и ответ на полученную Литвой в середине января ноту по поводу загрязнения Куршского залива картонажной фабрикой Grigeo Klaipeda.

«В первой ноте мы обращаемся к России с просьбой предоставить информацию о том, какие промышленные предприятия могли незаконно выбросить большое количество парафина, который достиг наших берегов», – отметила в присланном BNS комментарии вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене.

«Во второй ноте мы ответили на запрос по поводу Grigeo Klaipeda – об остановленном загрязнении Куршского залива», – сказала она.