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TOP,Новости,Политика,Экология и климат

В связи с парафином на литовском взморье вручена нота России

Nuotrauka lrv.lt

В понедельник литовские дипломаты вручили ноту России в связи с обнаруженным в конце января на Куршской косе парафином.

Вместе с этим документом Москве передан и ответ на полученную Литвой в середине января ноту по поводу загрязнения Куршского залива картонажной фабрикой Grigeo Klaipeda.

«В первой ноте мы обращаемся к России с просьбой предоставить информацию о том, какие промышленные предприятия могли незаконно выбросить большое количество парафина, который достиг наших берегов», – отметила в присланном BNS комментарии вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене.  

«Во второй ноте мы ответили на запрос по поводу Grigeo Klaipeda – об остановленном загрязнении Куршского залива», – сказала она.

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То, что в понедельник Москве вручены эти документы, BNS подтвердила и пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене. 

Непонятное вещество, похожее на парафин, на литовском взморье заметили 23 января. 

Экологи утверждают, что его могло принести в Литву из России. Между тем, министр окружающей среды пообещал обратиться в соответствующие российские ведомства. 

Дирекция Национального парка Куршской косы и волонтёры самоуправления Неринги собрали около двадцати кубометров этих отходов.

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