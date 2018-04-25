В связи с выявлением COVID-19 у депутата, заседание сейма Литвы не отзывается

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Заседание сейма Литвы не будет отзываться в связи с тем, что у члена фракции Либерального движения в сейме Литвы Йонаса Варкалиса был выявлен COVID-19.

«Я думаю, что должно состояться, ведь это не первый случай в сейме. В прежних случаях мы находили способы обеспечить работу сейма», – заявил во вторник журналистам лидер формирующих правящую коалицию консерваторов Габриэлюс Ландсбергис после совещания у спикера парламента Виктория Чмилите-Нельсен.

«Очевидно, что мы ходим достаточно близко у опасного рубежа», – добавил он.