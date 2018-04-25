В связи с выявлением COVID-19 у депутата, заседание сейма Литвы не отзывается

Заседание сейма Литвы не будет отзываться в связи с тем, что у члена фракции Либерального движения в сейме Литвы Йонаса Варкалиса был выявлен COVID-19.
«Я думаю, что должно состояться, ведь это не первый случай в сейме. В прежних случаях мы находили способы обеспечить работу сейма», – заявил во вторник журналистам лидер формирующих правящую коалицию консерваторов Габриэлюс Ландсбергис после совещания у спикера парламента Виктория Чмилите-Нельсен.
«Очевидно, что мы ходим достаточно близко у опасного рубежа», – добавил он.
Староста фракции Либерального движения Эугениюс Гентвилас во вторник сообщил BNS, что руководитель сейма намерена обсудить со старостами фракций организацию работы парламента.
«Йонас Варкалис несколько часов сидел рядом с консерватором Йонасом Гудаускасом, а Й. Гудаускас – еще с кем-то и так далее. Цепочка. Изоляция одной фракции может быть недостаточной для предотвращения распространения болезни», – утверждает глава фракции Либерального движения.
По словам председателя фракции консерваторов Г. Ландсбергиса, тех, кто сидел ближе всего к Й. Варкалису, попросили во вторник не приходить в сейм, хотя официальных указаний об изоляции нет.
Во вторник сейм собрался на пленарное заседание, на котором планируется утвердить четырех вице-спикеров парламента, количество членов парламентских комитетов.
Г. Ландсбергис утверждает, что во время тайного голосования, когда будут выбирать вице-спикеров сейма, будут предприняты дополнительные меры безопасности.
«Со спикером мы обсудили, что во время тайного голосования будут предприняты дополнительные меры безопасности, иными словами будем голосовать фракциями, соблюдать дистанцию», – сказал он.