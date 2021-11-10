В связи с завершением удлинённых каникул в Литве — опасения новых вспышек коронавируса

Nuotrauka autor. Artūras Žukas/ smm.lt

Специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) прогнозируют рост случаев COVID-19 после того, как школьники вернутся на занятия в классы в среду после удлинённых каникул.

По сообщению Министерства образования, науки и спорта, студентам рекомендовано пройти во вторник тесты самоконтроля.

При получении положительного теста учащиеся студенты должны пройти ПЦР-тест. Если он отрицательный, можно вернуться в школу сразу после получения результата, если положительный, то придется изолироваться и проконсультироваться с семейным врачом. Если вы нет возможности записаться на ПЦР-тест, рекомендуется изоляция на 10 дней.

Заведующая отделом по контролю над инфекционными заболеваниями НЦОЗ Гедре Алексене, сказала, что ситуация в учебных заведениях «остается напряженной, как и общая эпидемиологическая ситуация в стране».

Несмотря на то, что за последнюю неделю каникул число активных вспышек в образовательных учреждениях несколько снизилось, они по-прежнему являются крупнейшим источником. На очаги в школах и детских садах приходится около двух третей всех вспышек, которых около тысячи.

«Пауза в учебном процессе действительно позволила стабилизировать ситуацию и потушить некоторые очаги, защитив систему от возможного перегрева», — сказала временная глава НЦОЗ.

Всего с начала пандемии в Литве заболели COVID-19 почти 430,9 тысячи человек, 29,6 тыс. из которых больны сейчас.