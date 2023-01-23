В Таллине заявили, что посол РФ должен будет покинуть Эстонию 7 февраля

Фото: pixabay.com

Эстония примет к сведению решение России понизить дипломатическое представительство, но не отступит от принципа паритета, это означает, что посол РФ должен будет покинуть Эстонию 7 февраля, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России понизить свое дипломатическое представительство до уровня временного должностного лица. Отношения Эстонии с Россией строятся на принципе паритета, от которого мы не отступим. Это означает, что посол России в Таллине уедет одновременно с послом Эстонии, 7 февраля», — говорится в переданном «Интерфаксу» комментарии главы МИД Эстонии.