Детей защитят от опасной вирусной инфекции

С 1 февраля 2023 года в Литве всех детей старше 11 лет можно будет бесплатно привить от вируса папилломы человека (ВПЧ). Расходы на вакцину покрываются Фондом обязательного медицинского страхования.
До настоящего времени вакциной против вируса папилломы человека (ВПЧ) прививались только девочки в соответствии с Календарем профилактических прививок детей. Однако после того, как эксперты в области здравоохранения выявили необходимость, было решено сделать возможной вакцинацию и мальчиков.
Родители детей старше 11 лет могут обращаться за направлением к семейному врачу. Детей младшего возраста не вакцинируют.
ВПЧ является наиболее распространенной в мире инфекцией, передающейся половым путем, которая передается при прямом контакте с инфицированным человеком. Вирусы папилломы человека вызывают развитие патологических тканевых образований.
Больничная касса напоминает, что схема вакцинации против ВПЧ состоит из двух доз вакцины – между первой и второй дозами должно пройти не менее 6 месяцев. Все дети прививаются двумя дозами вакцины бесплатно.
В настоящее время детей в Литве бесплатно прививают от 14 инфекционных заболеваний.