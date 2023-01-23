Детей защитят от опасной вирусной инфекции

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С 1 февраля 2023 года в Литве всех детей старше 11 лет можно будет бесплатно привить от вируса папилломы человека (ВПЧ). Расходы на вакцину покрываются Фондом обязательного медицинского страхования.

До настоящего времени вакциной против вируса папилломы человека (ВПЧ) прививались только девочки в соответствии с Календарем профилактических прививок детей. Однако после того, как эксперты в области здравоохранения выявили необходимость, было решено сделать возможной вакцинацию и мальчиков.