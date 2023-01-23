На территории ЕС появится первый космодром

По данным Шведской космической корпорации (SSC), которой принадлежит Эсрейндж, за 50 лет эксплуатации с полигона было осуществлено порядка 700 запусков суборбитальных ракет и почти 1 тыс. аэростатов. ЕК намерена обеспечить финансирование завершения реконструкции объекта под запуск легких космических носителей со спутниками.

Европейское космическое агентство использует космодром Куру во Французской Гвиане. Современные тенденции перемещения производств и свертывания глобализации убеждают ЕС искать более близкие стартовые площадки, желательно на собственной территории. Кризис в отношениях в Россией стал еще одним ударом для космической программы ЕС, отрезав ее от возможности использования российских технологий и носителей для запуска европейских космических аппаратов.

Поиск места для космодрома осложняется высокой плотностью населения и стоимостью земли в Европе, чем обусловлен выбор не самой благоприятной для орбитальных запусков заполярной зоны. У полигона Эсрейндж есть конкуренты, аналогичные площадки для запуска легких космических носителей сейчас создаются на островах близ побережья Европы в Атлантическом океане и в заполярной зоне не входящей в ЕС Норвегии.