Стоит ли ожидать падения цен на подержанные автомобили?

«В прошлом году цена подержанных автомобилей, продаваемых в Германии, выросла примерно на 20 процентов, хотя по законам рынка должны были подешеветь на 10%. Из-за сокращения предложения подержанных автомобилей цены продолжают расти, хотя мы замечаем, что они уже не растут так быстро, как в предыдущие месяцы», — комментирует Збигнев Подскорбис, менеджер по продажам BRC Autocentro.

По словам собеседника, рост цен продиктован сокращением предложения подержанных автомобилей, особенно более дорогих, стоимостью свыше 30 тысяч евро.

«Когда началась пандемия, в Литве, как и в Германии, Бельгии и других европейских странах, стоянки подержанных автомобилей были пусты. В прошлом году ситуация особо не изменилась — из-за нехватки полупроводников и других комплектующих производство новых автомобилей значительно замедлилось, что привело к росту спроса на автомобили с пробегом. Естественно, вместе со спросом в течение года росли и цены, и соответственно снижалось предложение — дефицит автомобилей в прошлом году наблюдался по всей Европе», — говорит З. Подскорбис.

Из-за войны на Украине внедорожники сметают

На рынок подержанных автомобилей в Литве также повлияла война в Украине – в прошлом году очень активно покупали внедорожники, поэтому возможностей купить этот тип автомобилей на данный момент меньше. К тому же самые дешевые автомобили с пробегом, едва пригодные для дальнейшей эксплуатации, в прошлом году раскупались очень активно.

«Со второй половины прошлого года на литовском рынке подержанных автомобилей увеличился поток покупателей из Беларуси и других восточных стран. Большое внимание уделяется автомобилям возрастом от 1 до 3 лет, поскольку европейские производители больше не продают россиянам новые автомобили из-за введенных против России санкций, поэтому спрос на них в восточных странах значительно вырос», — говорит З. Подскорбис.

Из-за войны увеличился и экспорт литовских подержанных автомобилей в Украину: в апреле-июле 2022 г. в Украине применялись импортные преференции, благодаря чему украинцы покупали большое количество автомобилей в других странах. В прошлом году BRC Autocentras продала в Украину в 4 раза больше автомобилей, чем в предыдущие годы.

По словам интервьюера, в этом году продажа подержанных автомобилей покупателям из восточных стран может быть приостановлена ​​из-за вступившего в силу в ноябре прошлого года в Литве закона о предотвращении отмывания денег, который ограничивает расчеты наличными при сделках, превышающих 5 тысяч евро.

Популярность электромобилей подорвана ценой на электроэнергию

Хотя бензин в настоящее время дешевле дизельного топлива, автомобили с дизельным двигателем остаются популярными из-за меньшего расхода топлива.

«Литовские покупатели пока не склонны отказываться от дизельных или более экологичных автомобилей из-за их эксплуатационных характеристик и более низкой цены. Если вы хотите конкретную модель, вы часто даже не смотрите на повышенный регистрационный налог, который применяется к автомобилю, который рассчитывается в зависимости от уровня СО2», — отмечает менеджер по продажам BRC Autocentro.

Однако повышение налога на регистрацию автомобилей в стране с начала этого года может подтолкнуть покупателей к тому, чтобы чаще выбирать экологически чистые или менее загрязняющие подержанные автомобили с установленным лимитом выбросов углекислого газа в 130 г/км.

По словам собеседника, в Литве также растет спрос на гибридные автомобили, но обычно решение о покупке такого автомобиля определяется не его экологичностью, а расходом топлива. При этом в 2022 г. растущий интерес к подержанным электромобилям в начале года значительно снизился — сократились не только продажи, но и импорт в Литву: «На снижение популярности электромобилей во многом повлияла высокая стоимость электроэнергии, но в результате цена на них по-прежнему не имеет тенденции к снижению. Не похоже, что ситуация на рынке существенно изменится для этих автомобилей в этом году».

На цену подержанных автомобилей также влияет предложение новых автомобилей, говорит З. Подскорбис.

«В последнем квартале 2022 г. появились признаки того, что рынок новых автомобилей медленно восстанавливается, но быстрого возврата к «старым путям» пока ожидать не стоит — растущая инфляция, энергетический кризис и другие геополитические факторы все еще могут негативно сказаться на спросе на новые автомобили. По этой причине спрос и цены на автомобили с пробегом до середины этого года не должны снижаться», — говорит он.

Интервьюер советует тем, кто планирует купить подержанный автомобиль в этом году, оценить свои реальные потребности и привычки использования: тем, кто обычно ездит на небольшие расстояния по городу, он рекомендует выбирать автомобиль с бензиновым или гибридным двигателем, а тем, кто ездит на большие расстояния- дизельный.