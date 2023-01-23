Ignitis: часть клиентов январский счет получит с одноразовой скидкой

Как сообщила компания Ignitis, после снижения биржевых цен на электроэнергию, часть клиентов Ignitis получит январские счета с одноразовой скидкой. Скидку получат все клиенты, чей фиксированный тариф на электроэнергию превышает 49 центов/kWh.
В дальнейшем компания продолжит следить за ситуацией на бирже электроэнергии и, в случае сохранения тенденции к снижению цен, примет долгосрочные решения по ценам для существующих клиентов.
«Видя изменившуюся ситуацию на рынке, мы стремимся оправдать ожидания потребителей относительно снижения цен на электроэнергию. Важно подчеркнуть, что компания, как поставщик, часть сделок на рынке с электроэнергией страхуем и закупаем по фиксированной цене, а часть по биржевым ценам. На данный момент еще сложно сказать, является ли снижение цены долгосрочной тенденцией или всего лишь изменением на несколько недель, поэтому мы применяем разовую скидку в январе, а решение о дальнейших действиях примем после оценки ситуации на рынке», — говорит Андрюс Каваляускас, руководитель отдела по работе с частными клиентами Ignitis.
Единовременная скидка означает, что клиенты Ignitis не будут платить более 49 центов/кВтч в январе. Это наиболее актуально для тех потребителей, у которых в настоящее время тариф выше максимальной компенсируемой государством ставки — 56,5 центов/кВтч, так как снизится сумма к оплате. Важно подчеркнуть, что таким образом уменьшится и государственная поддержка, что позволит сэкономить бюджетные средства.
Среднемесячная стоимость электроэнергии на бирже электроэнергии Nord Pool в литовской зоне во втором полугодии 2022 г. составила около 304 Eur/MWh. В то же время в январе в первой половине среднедневная стоимость достигала около 90 евро/MWh, и вполне вероятно, что среднемесячная цена будет намного ниже, чем цены, существовавшие в прошлом году.