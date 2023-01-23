Ignitis: часть клиентов январский счет получит с одноразовой скидкой

«Видя изменившуюся ситуацию на рынке, мы стремимся оправдать ожидания потребителей относительно снижения цен на электроэнергию. Важно подчеркнуть, что компания, как поставщик, часть сделок на рынке с электроэнергией страхуем и закупаем по фиксированной цене, а часть по биржевым ценам. На данный момент еще сложно сказать, является ли снижение цены долгосрочной тенденцией или всего лишь изменением на несколько недель, поэтому мы применяем разовую скидку в январе, а решение о дальнейших действиях примем после оценки ситуации на рынке», — говорит Андрюс Каваляускас, руководитель отдела по работе с частными клиентами Ignitis.

Единовременная скидка означает, что клиенты Ignitis не будут платить более 49 центов/кВтч в январе. Это наиболее актуально для тех потребителей, у которых в настоящее время тариф выше максимальной компенсируемой государством ставки — 56,5 центов/кВтч, так как снизится сумма к оплате. Важно подчеркнуть, что таким образом уменьшится и государственная поддержка, что позволит сэкономить бюджетные средства.

Среднемесячная стоимость электроэнергии на бирже электроэнергии Nord Pool в литовской зоне во втором полугодии 2022 г. составила около 304 Eur/MWh. В то же время в январе в первой половине среднедневная стоимость достигала около 90 евро/MWh, и вполне вероятно, что среднемесячная цена будет намного ниже, чем цены, существовавшие в прошлом году.