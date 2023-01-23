Уникальный вечер поэзии «Женщина-Любовь-Вино»

Нам очень повезло! Удивительным образом случилось так, что в Вильнюсе, на уютной камерной сцене столичного арт-театра «Квартирник» с единственным выступлением в Литве — 10 февраля (пятница), начало в 18:00 — выступит потрясающий Актер-Чтец Олег Титков, которого многие помнят и знают, как актера ТВ и кино, профессионального ведущего, шоумена, актёра озвучения и диктора, проработавшего на белорусском телевидении.
В его послужном списке также:
Номинант Национальной Телевизионной премии Беларуси «Телевершина»:
● «Лучшая музыкально-развлекательная программа» и «Лучший ведущий музыкально-развлекательных программ» (с музыкальным ток-шоу ЖИВОЙ ЗВУК — в 2009 и 2010 г.)
● «Приз зрительских симпатий» — в 2011г.
В день, когда начались в Беларуси известные события, его жизнь, как и судьба многих достойных и честных людей, резко изменилась, и, теперь Олег живет в Литве, хотя по творческим делам часто разъезжает по странам Европы, недавно вернулся из Сакартвело.
Вас ждёт вечер поэзии, музыки, полёта души и романтики!
Чудесное исполнение стихов из «золотого фонда» мировой культуры: А. Блок, Р. Бернс, Ю. Левитанский, С. Есенин, О. Мендельштам, Г. Шпаликов и мн. другие в программе: «ЖЕНЩИНА-ЛЮБОВЬ-ВИНО».
Конечно же, можно будет задать вопросы Актеру во время выступления, и после импровизированного спектакля, в стоимость билета которого входят бокал отборного (безалкогольного) бренди или вина, пообщаться, сфотографироваться на добрую память!
Билеты Уникальный поэтический вечер «ЖЕНЩИНА-ЛЮБОВЬ-ВИНО» 10 февраля (пятница) в 18:00 на сцене вильнюсского арт-театра «Квартирник» (ул. Антакальнё 39) продаются во всех кассах Bilietai.lt
Любая информация по сотрудничеству, по концерту, meet&greet, заявкам на билеты по телефонам: +37064536403, +370 671 76502