Уникальный вечер поэзии «Женщина-Любовь-Вино»

Номинант Национальной Телевизионной премии Беларуси «Телевершина»:

● «Лучшая музыкально-развлекательная программа» и «Лучший ведущий музыкально-развлекательных программ» (с музыкальным ток-шоу ЖИВОЙ ЗВУК — в 2009 и 2010 г.)

● «Приз зрительских симпатий» — в 2011г.

В день, когда начались в Беларуси известные события, его жизнь, как и судьба многих достойных и честных людей, резко изменилась, и, теперь Олег живет в Литве, хотя по творческим делам часто разъезжает по странам Европы, недавно вернулся из Сакартвело.

Вас ждёт вечер поэзии, музыки, полёта души и романтики!

Чудесное исполнение стихов из «золотого фонда» мировой культуры: А. Блок, Р. Бернс, Ю. Левитанский, С. Есенин, О. Мендельштам, Г. Шпаликов и мн. другие в программе: «ЖЕНЩИНА-ЛЮБОВЬ-ВИНО».

Конечно же, можно будет задать вопросы Актеру во время выступления, и после импровизированного спектакля, в стоимость билета которого входят бокал отборного (безалкогольного) бренди или вина, пообщаться, сфотографироваться на добрую память!

Билеты Уникальный поэтический вечер «ЖЕНЩИНА-ЛЮБОВЬ-ВИНО» 10 февраля (пятница) в 18:00 на сцене вильнюсского арт-театра «Квартирник» (ул. Антакальнё 39) продаются во всех кассах Bilietai.lt

Любая информация по сотрудничеству, по концерту, meet&greet, заявкам на билеты по телефонам: +37064536403, +370 671 76502