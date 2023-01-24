Генпрокурор попросила лишить члена Сейма К. Бартошявичюса неприкосновенности

В письме на имя Председателя Сейма генеральный прокурор Н. Грунскене заявила, что на основании данных, собранных в ходе этого расследования, необходимо решить вопрос о разрешении привлечь члена Сейма этого созыва Кристийонаса Бартошявичюса к уголовной ответственности или иным образом ограничить его права в порядке, установленном статьей 23 Статута Сейма (лишение депутатской неприкосновенности).

Вчера Кристийонас Бартошявичюс обратился в Главную избирательную комиссию, он отказывается от мандата депутата Сейма.

К. Бартошявичюс был избран депутатом Сейма в 2020 году по списку Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (консерваторов).