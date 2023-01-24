Генпрокурор попросила лишить члена Сейма К. Бартошявичюса неприкосновенности

В понедельник, генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене обратилась к спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен с просьбой лишить депутатской неприкосновенности Кристийонаса Бартошявичюса.
Председатель Сейма была проинформирована о начатом 15 ноября 2022 г. досудебном расследовании в отношении возможно совершенных преступных деяний, предусмотренных частью 4 статьи 150, частью 1 статьи 153 и частью 3 статьи 150 Уголовного кодекса Литовской Республики (сексуальное насилие над малолетними и несовершеннолетними лицами. За это грозит лишение свободы на срок от 3 до 13 лет).
В письме на имя Председателя Сейма генеральный прокурор Н. Грунскене заявила, что на основании данных, собранных в ходе этого расследования, необходимо решить вопрос о разрешении привлечь члена Сейма этого созыва Кристийонаса Бартошявичюса к уголовной ответственности или иным образом ограничить его права в порядке, установленном статьей 23 Статута Сейма (лишение депутатской неприкосновенности).
Вчера Кристийонас Бартошявичюс обратился в Главную избирательную комиссию, он отказывается от мандата депутата Сейма.
К. Бартошявичюс был избран депутатом Сейма в 2020 году по списку Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (консерваторов).