Венгрия против новых антироссийских санкций ЕС

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Венгрия выступает против новых антироссийских санкций Евросоюза. Об этом 23 января заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, находящийся в Брюсселе.

«Санкции доказали, что ведут Европу в тупик. Экономически, политически и с точки зрения безопасности. Было бы большой ошибкой предлагать еще один пакет санкций», — написал глава МИД Венгрии в Facebook.