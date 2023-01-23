Венгрия против новых антироссийских санкций ЕС

Венгрия выступает против новых антироссийских санкций Евросоюза. Об этом 23 января заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, находящийся в Брюсселе.
«Санкции доказали, что ведут Европу в тупик. Экономически, политически и с точки зрения безопасности. Было бы большой ошибкой предлагать еще один пакет санкций», — написал глава МИД Венгрии в Facebook.
Скриншот: facebook.com/szijjarto.peter.official
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что десятый пакет санкций Евросоюза против России ограничит возможности страны производить ракеты,а также повлияет на ее ядерную отрасль и энергетику.korrespondent.net