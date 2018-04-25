В.Томашевский: министр не утвердит договор об электрификации ж/д узла

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Лидер партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ- СХС) Вальдемар Томашевский говорит, что делегированный партией министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич не может подписать решение о победителе конкурса на электрификацию Вильнюсского железнодорожного узла и участка железной дороги Кайшядорис-Клайпеда.

«Для всех очевидно, что такое решение министр не может подписать», – сказал В. Томашевский на пресс-конференции в среду.

Министр Я. Наркевич как акционер компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) должен утвердить подписание договора консорциума во главе с Lietuvos gelezinkeliai и испанской компанией Elecnor, стоимость которого составляет 363 млн евро.

В. Томашевский подверг сомнению результаты конкурса и подчеркнул, что победившая на конкурсе испанская компания Elecnor предложила цену на 40 млн евро выше, чем занявшая второе место другая испанская компания Cobra Instalaciones Y Servicios.

В. Томашевский удивлялся, почему три части конкурса были объединены в одну.

«Все три этапа конкурса были объединены в один. Зачем? Вопрос риторический. Никто не может отрицать – затем, чтобы укрупнить конкурс и чтобы некоторые предприятия не могли на нем победить. Может, было и так. Внутренний аудит проверит всю эту информацию», – сказал он.

«Очевидно, что если бы имели место три этапа, мы бы уже давно могли бы завершить хотя бы один этап», – добавил В. Томашевский.

Части конкурса – Вильнюсский ж/д узел, участок железной дороги от Кайшядорис до Радвилишкиса и участок от Радвилишкис до Клайпеды.

Когда Минтранспорта возглавил Я. Наркевич, он инициировал аудит процедур конкурса. Министр в среду сказал на заседании парламентского Комитета по экономике, что уже готовы предварительные выводы аудита, однако детализировать их не стал.

В конце октября министр сказал BNS, что аудит проверяет, какие последствия могли бы иметь место, если бы конкурс на электрификацию был прекращен.

Объявленный Lietuvos gelezinkeliai конкурс на электрификацию в ноябре выиграла компания Elecnor вместе с партнером Instalaciones Inabensa, предложившие цену 363 млн евро. Занявшая второе место испанская Cobra Instalaciones Y Servicios предложила цену 323 млн евро.

Сейчас протяженность электрифицированных железных дорог в Литве составляет 9% всей ж/д сети. Как сообщает Lietuvos gelezinkeliai, это самый низкий показатель в Евросоюзе, где такие пути составляют 52,7%.

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