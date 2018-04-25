  • Началась подписка на 2020 год!
default image
НАТО обновило планы обороны Балтийских стран и Польши

Подробнее...
default image
В Еврокомиссии заявили, что ЕС должен заняться собственной обороной

Подробнее...
default image
Саммит НАТО принял заявление по России

Подробнее...
default image
В.Томашевский: министр не утвердит договор об электрификации ж/д узла

Подробнее...
default image
Предлагается отменить обязательную охрану спикера сейма Литвы

Подробнее...
default image
ООН определила четкие задачи по спасению планеты

Подробнее...
default image
Мэрия Вильнюса рассматривает проект по национальному стадиону

Подробнее...
default image
Новые модели iPhone начнут представлять дважды в год

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс примет участие во встрече министров стран ОБСЕ

Подробнее...
default image
Начинаются испытания Каунасской когенерационной станции

Подробнее...
default image
Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству

Подробнее...
default image
В. Томашевский: Из-за недостаточной конкуренции банков страдают граждане Литвы

Подробнее...
default image
Рождество начинается с благотворительности

Подробнее...
default image
Турция согласилась утвердить планы НАТО по обороне стран Балтии и Польши

Подробнее...
default image
В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

Подробнее...
default image
ООН намерена в 2020 году оказать гуманитарную помощь 109 млн человек

Подробнее...
default image
Литва выделит помощь Албании, пострадавшей от землетрясения

Подробнее...
default image
Г.Науседа: с Турцией договорено, что планы обороны стран Балтии будут утверждены

Подробнее...
default image
На фоне напряжения Г.Науседа добивается солидарности НАТО по России

Подробнее...
default image
Лукашенко увидел признаки нового передела планеты

Подробнее...
TOP,Новости

В.Томашевский: министр не утвердит договор об электрификации ж/д узла

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Лидер партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ- СХС) Вальдемар Томашевский говорит, что делегированный партией министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич не может подписать решение о победителе конкурса на электрификацию Вильнюсского железнодорожного узла и участка железной дороги Кайшядорис-Клайпеда.

«Для всех очевидно, что такое решение министр не может подписать», – сказал В. Томашевский на пресс-конференции в среду.

Министр Я. Наркевич как акционер компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) должен утвердить подписание договора консорциума во главе с Lietuvos gelezinkeliai и испанской компанией Elecnor, стоимость которого составляет 363 млн евро.

В. Томашевский подверг сомнению результаты конкурса и подчеркнул, что победившая на конкурсе испанская компания Elecnor предложила цену на 40 млн евро выше, чем занявшая второе место другая испанская компания Cobra Instalaciones Y Servicios.

В. Томашевский удивлялся, почему три части конкурса были объединены в одну.

«Все три этапа конкурса были объединены в один. Зачем? Вопрос риторический. Никто не может отрицать – затем, чтобы укрупнить конкурс и чтобы некоторые предприятия не могли на нем победить. Может, было и так. Внутренний аудит проверит всю эту информацию», – сказал он.

«Очевидно, что если бы имели место три этапа, мы бы уже давно могли бы завершить хотя бы один этап», – добавил В. Томашевский.

Части конкурса – Вильнюсский ж/д узел, участок железной дороги от Кайшядорис до Радвилишкиса и участок от Радвилишкис до Клайпеды.

Когда Минтранспорта возглавил Я. Наркевич, он инициировал аудит процедур конкурса. Министр в среду сказал на заседании парламентского Комитета по экономике, что уже готовы предварительные выводы аудита, однако детализировать их не стал.

В конце октября министр сказал BNS, что аудит проверяет, какие последствия могли бы иметь место, если бы конкурс на электрификацию был прекращен.

Объявленный Lietuvos gelezinkeliai конкурс на электрификацию в ноябре выиграла компания Elecnor вместе с партнером Instalaciones Inabensa, предложившие цену 363 млн евро. Занявшая второе место испанская Cobra Instalaciones Y Servicios предложила цену 323 млн евро.

Сейчас протяженность электрифицированных железных дорог в Литве составляет 9% всей ж/д сети. Как сообщает Lietuvos gelezinkeliai, это самый низкий показатель в Евросоюзе, где такие пути составляют 52,7%.

Статьи по теме:

Ж/д ветку до Клайпеды электрифицируют за 360 млн евро

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600