Ж/д ветку до Клайпеды электрифицируют за 360 млн евро

Оставшаяся на втором месте другая испанская компания Cobra Instalaciones Y Servicios предложила цену в 323 млн евро, однако, по словам М. Бартушки, по критериям экономической выгоды лучшим было признано предложение Elecnor.

Elecnor сообщает, что группа реализовала большинство железнодорожных проектов в Испании, а также участвовала в проектах в Норвегии и Алжире.

Компания также принимала участие в конкурсе прокладки магистрального газопровода газотранспортной компании Amber Grid в Польшу (GIPL) на сумму почти 100 млн евро. Однако её предложение было отклонено как неудачное.

Instalaciones Inabensa работала на электрификации и на железнодорожных проектах в Испании, Мексике, Турции, Индии, в других странах.

В настоящее время протяжённость электрифицированных железнодорожных линий в Литве составляет 9% всей. По данным Литовских железных дорог, это самый низкий показатель в ЕС, где такие дороги составляют 52,7%.