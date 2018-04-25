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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Транспорт

Ж/д ветку до Клайпеды электрифицируют за 360 млн евро

Фото litrail.lt

На конкурсе подрядчика электрификации железнодорожной ветки от Кайшядориса до Клайпеды и Вильнюсского железнодорожного узла стоимостью 1 млн евро выиграл консорциум Inabelec, в который входит принадлежащий испанской группе по строительству инфраструктуры Elecnor, а также инженерная компании Instalaciones Inabensa из группы Abengoa. Он предложил выполнить работы за 363 млн евро.

Эту информацию в среду официально подтвердил глава литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.

«Когда мы составили очередность, сегодня в качестве лучшего предложения с экономической точки зрения было признано предложение Elecnor», – заявил М. Бартушка на пресс-конференции.

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Оставшаяся на втором месте другая испанская компания Cobra Instalaciones Y Servicios предложила цену в 323 млн евро, однако, по словам М. Бартушки, по критериям экономической выгоды лучшим было признано предложение Elecnor. 

Elecnor сообщает, что группа реализовала большинство железнодорожных проектов в Испании, а также участвовала в проектах в Норвегии и Алжире.

Компания также принимала участие в конкурсе прокладки магистрального газопровода газотранспортной компании Amber Grid в Польшу (GIPL) на сумму почти 100 млн евро. Однако её предложение было отклонено как неудачное.

Instalaciones Inabensa работала на электрификации и на железнодорожных проектах в Испании, Мексике, Турции, Индии, в других странах.     

В настоящее время протяжённость электрифицированных железнодорожных линий в Литве составляет 9% всей. По данным Литовских железных дорог, это самый низкий показатель в ЕС, где такие дороги составляют 52,7%.

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