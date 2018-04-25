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В трёх графствах Ирландии ввели карантин из-за вспышки коронавируса

Фото pixabay.com

The Guardian со ссылкой на заявление премьер-министра Ирландии Микала Мартина сообщает о введении карантина в трёх регионах страны из-за резкого роста новых случаев коронавируса.

Речь идёт о графствах Лаут, Оффали и Килдар. Там на две недели запрещено передвижение по округам, рестораны и пабы будут работать только на вынос и на открытых верандах. Прекращают работу все развлекательные и спортплощадки под крышей, кинозалы, театры, музеи.

Также без крайней необходимости запрещается посещение тюрем, медучреждений, домов престарелых. Ирландцев просят отказаться от поездок в эти графства без крайней необходимости. По словам главы правительства Ирландии, вирус всё ещё представляет «глубокую и неотложную угрозу».

По данным на 10 августа в Ирландии выявлено более 26 712 инфицированных, 1772 пациента погибли, 23 364 — выздоровели.

tourister.ru

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