В Турции повысили штрафы за брошенный на улице мусор

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Как пишет турецкое издание Haberler, в Турции ввели новую систему штрафов за выброшенный на улице мусор.

Теперь за брошенные упаковки или пластиковую посуду туристы и жители будут оштрафованы на сумму до 5 000 лир (около 700 евро). За соблюдением правил будет следить полиция, она же выпишет штраф.

Избежать наказания можно, если после замечания полицейского немедленно убрать мусор, но решение об административном наказании остаётся на усмотрение сотрудника полиции.

Издание напоминает турагентам о том, что перед отправкой туристов в Турцию следует предупредить их о новых штрафах.