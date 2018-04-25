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В Украине эпидемия гриппа. Он опаснее коронавируса

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

Несмотря на весь ажиотаж и панику вокруг китайского коронавируса, «привычный» грипп остается большей угрозой. В Украине, которая готовится к приходу Covid-19, как раз наблюдается эпидемия опасного H1N1, который получил название свиной грипп. 

В Украине в феврале каждую неделю от осложненний, вызванных гриппом А, умирали не менее десяти человек. Всего гриппом в этом эпидемическом сезоне переболели более трех миллионов человек. Стоит отметить, что многие переносят грипп очень легко, поэтому не обращаются за помощью и не попадают в статистику.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус говорит, что угроза пандемии гриппа существует постоянно, поскольку вирус постоянно мутирует, чтобы пробиваться через имунную систему человека.

Гипотезы о том, что возбудители смертельно опасных болезней создаются искусственно в сверхсекретных лабораториях, стабильно появляются после обнаружения каждого такого возбудителя.

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Однако, современные молекулярно-биологические и вирусологические исследования однозначно показывают, что внешнего вмешательства не нужно: вирусы и бактерии сами перемешивают свой геном.

Летальность от гриппа составляет 0,1 процента. Это в два раза меньше, чем от Covid-19, но грипп возвращается каждый год по всей планете в холодное время года. Эпилемия завершается весной с появлением солнечных дней.

Специалисты ежегодно накануне эпидемии напоминают, что лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболевания и риски серьезных осложнений, госпитализации и летальных случаев. Никто из погибших от гриппа украинцев не проходил вакцинацию.

В прошлом году ВОЗ добавила отказ от прививок в десятку глобальных угроз здоровью. Недоверие украинцев к вакцинации (каждый второй) печально сказалось, как на самой Украине, так и на всей Европе, вызвав серьезную эпидемию кори.

Сезонные эпидемии каждый год вызываются разными штаммами вируса, и для того, чтобы выпускать эффективные вакцины, более ста национальных центров по гриппу при ВОЗ отслеживают, какие штаммы циркулируют в популяции между эпидемическими пиками. 

Лаборатории отсылают полученные данные в пять центров, которые после длительных исследований определяют, какой штамм, с наибольшей вероятностью, вызовет эпидемию в наступающем году. Благодаря этому эффективность противогриппозных вакцин составляет 50-60 процентов.

В Украину, как и в другие страны северного полушария, в этом сезоне вернулся H1N1, который во время своей первой эпидемии в 2009 году убил 1125 украинских граждан. Он уже не может стать причиной такой глобальной эпидемии, но все еще остается одним из самых опасных вирусов в Украине.

По данным Центра общественного здоровья, грипп 2019/20 вызвал больше осложнений, которые могут закончиться смертью, чем в предыдущих годах.

В Украине иммунизируются от гриппа менее одного процента человек. 

korrespondent.net

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