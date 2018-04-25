В Украине планируют ввести платный проезд для иностранных автомобилистов

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Проезд для иностранных автомобилистов по украинским дорогам планируют сделать платным.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время рабочего совещания в Николаеве.

«Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины, поскольку они не всегда покупают акцизы, и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз. Например, в Украину заезжает огромная фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому, мы планируем разработать определенный механизм и будем надеяться, что депутаты его поддержат»,- сказал министр.

Он также отметил, что из государственного бюджета на следующий год планируется получить дополнительные средства на дороги Украины. «Если мы хотим реализовать амбициозную цель — отремонтировать 24 тыс. километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть», — подчеркнул министр инфраструктуры.