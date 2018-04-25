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В Украине планируют ввести платный проезд для иностранных автомобилистов

Фото из открытых источников

Проезд для иностранных автомобилистов по украинским дорогам планируют сделать платным.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время рабочего совещания в Николаеве.

«Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины, поскольку они не всегда покупают акцизы, и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз. Например, в Украину заезжает огромная фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому, мы планируем разработать определенный механизм и будем надеяться, что депутаты его поддержат»,- сказал министр.

Он также отметил, что из государственного бюджета на следующий год планируется получить дополнительные средства на дороги Украины. «Если мы хотим реализовать амбициозную цель — отремонтировать 24 тыс. километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть», — подчеркнул министр инфраструктуры.

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