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Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit

Фото facebook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на границе между Республикой Ирландией и Северной Ирландией не будет никаких проверок, чтобы избежать жесткой границы. Об этом он заявил во время конференции Консервативной партии, сообщает Sky news.

«Мы ни при каких обстоятельствах не будем проводить проверок на или возле границы в Северной Ирландии», — пообещал Джонсон.

«Да, это компромисс со стороны Великобритании, и я очень надеюсь, что наши друзья это понимают и пойдут на компромисс в свою очередь», — отметил британский премьер.

В целом в своей речи Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС 31 октября, даже если не будет достигнуто соглашения относительно Brexit.

«Я боюсь, что через три с половиной года люди начинают ощущать, что их принимают за дураков. Они начинают подозревать, что в этой стране есть силы, которые просто не хотят, чтобы Brexit был вообще реализован — и если они окажутся правыми в этом подозрении, тогда я считаю, что это будет иметь серьезные последствия для доверия к демократии. Давайте осуществим Brexit 31 октября. Давайте сделаем это благодаря возможностям, которые предложит Brexit. Не только для того, чтобы вернуть контроль над своими деньгами и своими границами и нашими законами”, — отметил британский премьер.

Ранее Европарламент одобрил отсрочку Brexit и предупредил, что ответственность за жесткий Brexit полностью ляжет на плечи британского правительства.

Как известно, в Британии вступил в силу принятый парламентом закон, по которому правительство обязано попросить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если до 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся о новом соглашении о выходе.

Британские СМИ сообщили, что Джонсон намерен проигнорировать новый закон и готов бороться за это в судах.

korrespondent.net
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