default image
США перебросят дивизию в Восточную Европу

Подробнее...
default image
Место жительства в Литве декларировало более 3 млн человек

Подробнее...
default image
В связи с отзывом визита Брюсселем Л.Линкявичюс не поедет в Минск

Подробнее...
default image
В Украине планируют ввести платный проезд для иностранных автомобилистов

Подробнее...
default image
Удостоена награды Польши

Подробнее...
default image
Борис Джонсон пошел на компромисс по Brexit

Подробнее...
default image
В ЕП в Брюсселе состоятся слушания В. Синкявичюса

Подробнее...
default image
Германия не поддерживает идею увеличения бюджета Евросоюза за счет увеличения взносов

Подробнее...
default image
Налог на автомобили предлагается связать с выбросами СО2, максимальный размер – 1400 евро

Подробнее...
default image
В.Рупшис новому военкому США выразил надежду на укрепление сотрудничества

Подробнее...
default image
Жители могут вырабатывать электроэнергию на «виртуальной» солнечной электростанции

Подробнее...
default image
В США испытали межконтинентальную ракету

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы назначил нового главу пожарной службы и главного архивариуса

Подробнее...
default image
Позицию ЛАБ по налогу С.Сквярнялис называет достойной сожаления

Подробнее...
default image
Власти Нью-Йорка запретили оскорблять мигрантов: штраф $250 тыс.

Подробнее...
default image
В. Андрюкайтис: я посоветовал В. Синкявичюсу не давать невзвешенные обещания

Подробнее...
default image
В ответственности В. Синкявичюса будет много невидимой, но важной работы

Подробнее...
default image
Китаец решил раздобыть стартовый капитал и устроил фальшивую свадьбу

Подробнее...
default image
Просьбу о восстановлении испанского гражданства подали 127 тысяч потомков изгнанных евреев

Подробнее...
default image
В. Пранцкетис призывает правящих внести проект о его увольнении

Подробнее...
TOP,ЛК рекомендует,Новости,Политика

В ЕП в Брюсселе состоятся слушания В. Синкявичюса

Фото Virginijus Sinkevičius/ twitter.com

В Европарламенте (ЕП) в четверг состоятся слушания делегированного Литвой в еврокомиссары Виргиниюса Синкявичюса.

Министра экономики Литвы председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предлагает назначить еврокомиссаром по вопросам окружающей среды, однако для этого нужно одобрение европарламентариев.

Накануне слушаний европарламентарии говорили, что надеются больше узнать о личности и лидерских качествах литовского политика.

Слушания рассчитаны на три часа, В. Синкявичюсу будет предоставлено вступительное слово, потом ему будет задано 25 вопросов из различных областей, попадающих в рамки его портфеля – окружающей среды и океанов.

Слушания проведут Комитет по вопроса окружающей среды, здравоохранения и безопасности продуктов питания, а также Комитет по рыболовству. Им уже представлены письменные ответы В. Синкявичюса об охране окружающей среды и океанов, политике в области рыбного хозяйства.

По окончании слушаний состоится оценочное заседание. Комитеты могут попросить предоставить больше информации или, если ответы их все равно не устроят, провести дополнительные слушания, которые будут короче.

Голосование по кандидатам в комиссары ЕП намерен провести 23 октября в Страсбурге.

В случае утверждения его кандидатуры 28-летний В. Синкявичюс станет самым молодым еврокомиссаром в истории.

BNS
реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!