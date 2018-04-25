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В Украине почти тысяча новых случаев COVID-19

Фото kyivcity

По состоянию на 24 июля в Украине лабораторно подтверждены 62 823 случая COVID-19, за сутки — 972. Больше всего новых случаев выявлено во Львовской области, Киеве, Ровненской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности обороны Украины, антилидером по количеству случаев является Львовская область (8588), далее Киев (7396), Черновицкая область (5485).

За сутки зафиксировано 20 новых летальных исходов, всего же от коронавируса скончался 1571 человек.

Выздоровели 34 886 человек, за сутки — 886.

korrespondent.net

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