В Украине продлили адаптивный карантин до 31 декабря

Также сообщается, что в этом году Кабмин Украины изменил правила карантина и ввел привилегии для вакцинированных.

Новые правила предусматривают два вида COVID-сертификатов. Желтый сертификат получат те, у кого есть одна прививка от коронавируса, а зеленый будут выдавать украинцам, прошедшим полный курс вакцинации. Помимо вакцинации сертификат будут выдавать для подтверждения негативного ПЦР-теста и перенесенной болезни.

Как сообщает РБК-Украина, новые правила также регламентируют работу школ. В желтой зоне смогут работать те учреждения образования, в которых у 80% педагогов есть желтый COVID-сертификат. При этом в желтой зоне предусмотрены ограничения по числу посетителей кинозалов и театров (50% зала), а также спортзалов и фитнес-центров (один человек на 10 кв.м). Однако при наличии вакцинации ограничений можно избежать.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

Более жесткие ограничения предусмотрены в красной зоне. Здесь условием работы как школ, так и бизнеса, является стопроцентное наличие COVID-сертификатов, при этом только зеленых.

На данный момент Кабмин не планирует ограничивать работу транспорта в красной зоне. Также не планируют вводить требование о наличии вакцинации для проезда. Тем не менее водители должны быть вакцинированы.

Лица, пересекающие границу Украины, при условии наличия желтого или зеленого сертификатов о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 могут не проходить самоизоляцию.