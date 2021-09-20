В. Янулявичюс: трудности есть как минимум у 20 компаний Литвы, работающих с Китаем

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После того, как Министерство иностранных дел подтвердило, что к нему за помощью обратились уже восемь компаний, торгующих с Китаем и испытывающие трудности, президент Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ) Видмантас Янулявичюс заявил, что таких компаний около двадцати.

В. Янулявичюс сообщил порталу 15min.lt, что это средние и более крупные компании, которых он не назвал.

«Для некоторых компаний снизили лимиты – для тех, кто пользовался агентством экспортного кредитования. Второе, удлинились цепочки поставок, и иногда – преднамеренно или нет – грузы движутся в Литву на 20 дней больше, чем в находящиеся рядом Латвию и Эстонию», – комментировал В. Янулявичюс.