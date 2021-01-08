В Украине введен усиленный карантин

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Усиленный карантин введен в Украине на период с 8 по 24 января. Такое решение принято правительством страны, сообщает Укринформ.

Дополнительные карантинные ограничения, введенные 19 декабря, охватывают период празднования Нового года и Рождества, они будут действовать до конца календарной зимы — 28 февраля. А с 8 по 24 января дополнительно введен усиленный карантин, чтобы не допустить новой мощной волны заболеваемости.

В этот период в стране, кроме введенных ранее ограничений, запрещена работа кафе, баров, ресторанов, за исключением обслуживания навынос, торгово-развлекательных центров, учреждений сферы бытового обслуживания, культуры, спортивных организаций, кроме тренировок национальных сборных команд. Приостановлено проведение массовых мероприятий, работа непродовольственных рынков. Запрещено посещение учебных заведений.

При этом правительство позволило работать детским садам, парикмахерским по предварительной записи, продуктовым рынкам, аптекам, магазинам, торгующим товарами первой необходимости, зоомагазинам, магазинам по продаже семян и средств для защиты растений, автозаправкам, банкам, почте.

В Украине по состоянию на 8 января лабораторно подтверждено 1 105 169 случаев COVID-19, из них за сутки — 5676.