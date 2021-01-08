Г. Ландсбергис предлагает расширять санкции в отношении белорусского режима

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предлагает расширять санкции в отношении режима руководителя Беларуси Александра Лукашенко, включив в «черный список» судей, сотрудников ОМОНа.

Г. Ландсбергис сказал, что по причине санкций не должны страдать рядовые люди, работающие в контролирующих режимом предприятиях. Об этом глава литовской дипломатии заявил после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Вильнюсе.

«Санкции также должны быть адекватными, они должны направлять сигнал режиму о том, что его действия неприемлемы, а также не должны обделять людей, которые возможно не связаны с режимом, но работают в этой компании, и работа приносит им обед на стол, которые возможно не поддерживают Лукашенко, но при этом работают в той или иной компании», – заявил на пресс-конференции Г. Ландсбергис.

«В ходе этой встречи мы акцентировали, что нужно найти возможности для расширения этого так называемого «черного списка» для прибывающих в Литву, в Евросоюз, иначе говоря, лишить возможности прибытия, и мы говорили, что возможно есть судьи, которые принимают несправедливые решения, поддерживая режим, наказывают людей за то, что они участвуют в протестах, так же как и служащие ОМОНа, полицейские», – отметил министр.

Он сказал, что необходимо собирать доказательства о нарушениях, совершаемых режимом, а на их основании Литва вместе с другими Балтийскими странами, а позднее и весь Евросоюз могли бы расширить список санкций.

«Это нужно рассмотреть, собрать пакеты доказательств, на основании которых как Литва, так и возможно вначале Балтийские страны, а позднее и ЕС, могли бы внести в тот список запретов», – сказал Г. Ландсбергис.