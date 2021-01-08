Для въезда в Эстонию с 15 января потребуется ПЦР-тест

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«Интерфакс» со ссылкой на сообщение властей Эстонии пишет, что страна с 15 января введёт обязательное предъявление ПЦР-теста при въезде. Отмечается, что тест также можно будет сделать при въезде в Эстонию.

Так, ПЦР-тест, предъявляемый на границе, должен быть сделан максимум за 72 часа до поездки.

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, это требование станет дополнительной противокоронавирусной мерой, направленной на сохранение здоровья граждан, так как в последние дни в стране фиксируется рост инфицированных. Он отметил, что по итогам совещания с латвийским и литовским коллегами было принято решение обратиться к властям трёх государств Прибалтики с предложением создать единые правила въезда.