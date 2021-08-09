В условиях экстремальной ситуации хотят ограничить места приема прошений об убежище

Исключения будут делаться для относящихся к уязвимым группам иностранцам или с учетом других индивидуальных обстоятельств.

МВД утверждает, что вносит эти поправки в связи с возросшим в последнее время числом нелегальных мигрантов.

Как отмечает министерство, злоупотребляя действующими сейчас процедурами убежища, недемократические режимы поощряют процессы незаконной миграции, и вполне вероятно, что такая ситуация не является разовой или кратковременной проблемой.

Сейчас в законе предусмотрено, что прошения об убежище принимаются просто на территории Литвы.

Проект в пятницу утвердил кабмин, а на следующей неделе он будет внесен в сейм для принятия в порядке особой срочности.

Реально новый порядок уже применяется на основании подписанного на этой неделе решения министра внутренних дел Агне Билотатйте. В соответствии с ним, лица, которые пересекли границу в неразрешенных местах, не допускаются на территорию страны и направляются на ближайший действующий международный пункт погранконтроля или диппредставительство Литвы.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тыс. мигрантов,

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать незаконно пытающихся пересечь границу лиц, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.