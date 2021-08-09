В условиях экстремальной ситуации хотят ограничить места приема прошений об убежище

В условиях экстремальной ситуации Литва намерена ограничить места, где можно принимать прошения о предоставлении убежища.
В соответствии с вносимыми поправками к Закону о правовом положении иностранцев, в случае объявления войны, чрезвычайного положения или экстремальной ситуации из-за массового наплыва иностранцев прошение о предоставлении убежища можно подать на пунктах пограничного контроля или в транзитных зонах Службе охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), если прибытие в Литву было законным – Департаменту миграции или в находящихся в зарубежных государствах дипломатических представительствах и консульских учреждениях Литвы.
В проекте также предусмотрено, что прошение иностранца о предоставлении убежища, поданное без соблюдения указанного порядка, не принимается. Ему должен быть объяснен порядок подачи прошения.
Исключения будут делаться для относящихся к уязвимым группам иностранцам или с учетом других индивидуальных обстоятельств.
МВД утверждает, что вносит эти поправки в связи с возросшим в последнее время числом нелегальных мигрантов.
Как отмечает министерство, злоупотребляя действующими сейчас процедурами убежища, недемократические режимы поощряют процессы незаконной миграции, и вполне вероятно, что такая ситуация не является разовой или кратковременной проблемой.
Сейчас в законе предусмотрено, что прошения об убежище принимаются просто на территории Литвы.
Проект в пятницу утвердил кабмин, а на следующей неделе он будет внесен в сейм для принятия в порядке особой срочности.
Реально новый порядок уже применяется на основании подписанного на этой неделе решения министра внутренних дел Агне Билотатйте. В соответствии с ним, лица, которые пересекли границу в неразрешенных местах, не допускаются на территорию страны и направляются на ближайший действующий международный пункт погранконтроля или диппредставительство Литвы.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тыс. мигрантов,
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать незаконно пытающихся пересечь границу лиц, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.