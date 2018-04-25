В Утянском районе Литвы обнаружено укрытие партизана А. Крауялиса-Сяубунаса

«Укрытие уникально по двум признакам: его стены не деревянные, как обычно, а из каменной кладки. поэтому пространство укрытия осталось неизменным», – сообщил центр.

Часть этого укрытия советское КГБ обнаружило в 1965 году, когда там скрывался А. Крауялис-Сяубунас. По причине уникальности убежища его макет использовался как учебное средство в Высшей школе КГБ в Москве.

До сих пор считалось, что укрытие не углублялось в землю, а занимало лишь пространство с печью и было уничтожено. Проведенные археологические исследования опровергли эту версию –обнаружено более углубленное в землю укрытие.

Вероятно, что эта находка станет основным экспонатом создаваемого музея А. Крауялиса-Сяубунаса. Укрытие было оборудовано на территории усадьбы сестры жены А. Карауялиса и было его последним убежищем.

Останки последнего литовского партизана Антанаса Крауялиса-Сяубунаса, обнаруженные на вильнюсском кладбище Нашлайчю в 2019 году, они были идентифицированы в июне этого года путем генетических исследований. В октябре 2019 года он был захоронен на Антакальниском кладбище в Вильнюсе.

А. Крауялис-Сяубунас ушел в лес воевать с советской властью в 1948 году, был партизаном в Аукштайтии. Он застрелился 17 марта 1965 года, когда был окружен сотрудниками КГБ.

Останки А. Крауялиса-Сяубунаса искали несколько десятилетий.

На недействующем кладбище Нашлайчю в Вильнюсе закапывали лиц, расстрелянных в Лукишской тюрьме и в Вильнюсском КГБ.

В 1997 году за А. Крауялисом посмертно был признан статус ополченца, присуждено звание лейтенанта.

Он был награжден Орденом Креста Витиса Третьей степени, сейчас эта награда называется Командорским крестом Ордена Витиса.

Посмертно партизан также был награжден медалью основателя литовской армии.